Microsoft'tan, Android'de 100 Milyon İndirmeyi Geçen Bir Uygulama Daha!

Microsoft Outlook, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da 100 milyon indirme sayısını geçmeyi başardı. Böylece uygulama, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype, OneNote ve SwiftKey gibi uygulamaların arasına katılmış oldu.
Bu uygulamaların çok daha fazla kez yüklendiğini belirtmekte fayda var. Word, Excel, PowerPoint, Skype ve OneDrive'ın yükleme sayıları 1 milyarı geçiyor. OneNote ve SwiftKey'in indirme sayıları ise 500 milyona ulaşıyor.
Microsoft'tan Frank X. Shaw, Outlook'un iOS ve Android'de 100 milyon kullanıcıya ulaştığını söylemişti. Ancak burada kullanıcı sayısı söz konusu iken Google Play Store, yalnızca yüklemeleri sayıyor. Play Store'un tüm Android'li cihazları kapsamadığını söylemekte de fayda var. Örneğin Amazon, kendi uygulama mağazasında Outlook'u indirmeye sunuyor.
Outlook için bir sonraki kilometre taşı, 500 milyon olacak çünkü Google, 100 milyondan 500 milyona kadarki farkı herkese göstermiyor.
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