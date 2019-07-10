Microsoft, Android'e İstenmeyen Reklam Ekledi
Android'deki Microsoft uygulamalarının, ilk bakışta fark edilmeyen noktalara Microsoft reklamı eklediği ortaya çıktı!
Telefonunuzda istemediğiniz içeriklerle karşılaşmak, fazlasıyla sinir bozucu olabiliyor. Microsoft'un da kendi uygulamalarıyla böyle yaptığı ortaya çıktı.
Android Police'e göre herhangi bir Microsoft Office uygulaması yüklediğinizde, hemen olmasa da farklı zamanlarda bir başka Office uygulamasının adını Android'in "Birlikte aç" menüsünde görebiliyorsunuz. Örneğin bir Microsoft uygulaması yükledikten sonra PPTX dosyasını açmaya çalışırsanız, yukarıdaki görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Elbette PowerPoint'i yüklemek istemiyorsanız, Google Slides'ı tercih edebiliyorsunuz.
Büyük bir sorun gibi görünmese de, Play Store'daki her uygulamanın bu şekilde yaptığını sanırız düşünmek istemeyeceksinizdir.
Your Phone Companion uygulamasını yüklediğinizde ise resim paylaşırken OneDrive'ı yüklemeniz için bir reklam görüyorsunuz. Bu simgeyi paylaşım menüsünden kaldırmanın bir yolu bulunmuyor (Microsoft uygulamasını kaldırmaktan başka).
Word'ü yüklediğinizde Microsoft, Excel'i de yüklemek isteyebileceğinizi düşünüyor ancak az önce de söylediğimi gibi bu tür reklam taktiklerini diğer geliştiriciler de uygulasaydı, telefonumuzdan nefret eder hale gelebilirdik.
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