Microsoft Andromeda İçin Yeni Görseller Geldi!
Gelecek yıl katlanabilir akıllı telefonların yılı olabilir. Microsoft Andromeda, bu görünümüyle oyuncuları adeta kışkırtacak!
Katlanabilir akıllı telefonlar dur durak bilmiyor. 90'ların trend cep telefonlarından olan kapaklı modeller, 2019 yılında yenilikçi tasarımlarıyla bir kez daha hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bu girişimin önemli oyuncuları arasında Samsung ve Microsoft bulunuyor. Bilindiği gibi Samsung bir süredir katlanabilir Galaxy X akıllı telefonu üzerinde kapalı kapılar ardında çalışıyorken, Microsoft da Surface Phone veya diğer adıyla Andromeda üzerinde çalışıyor. Andromeda hakkında bugüne kadar çok sayıda içerik sızmış durumda. Yeni gelenler ise, iştah açmaya yetecek cinsten.
Microsoft'un Andromeda cihazına yönelik çok sayıda patent örneği ve pek çok bilgi ortaya çıkmıştı. Elbette buna konsept görüntüler de dahil. Şimdi bunlar arasında bir yenisi daha katıldı. Daha önce Microsoft'un katlanabilir cihazına ilişkin konsept görüntüler paylaşan David Breyer, bu kez işleri biraz daha ileri götürerek çok çekici çalışmalara imza atmış.
David Breyer tarafından hazırlanan konsept görüntüler oldukça iddialı ve pek çok Microsoft hayranı için en sevindirici çalışmalardan biri olacak. Zira paylaşılan görüntülere göre Microsoft Andromeda'yı bir mini dizüstü bilgisayar ve mobil oyun platformu olarak kullanabileceğiz. Elbette bu görüntüler her ne kadar çekici görünse de, Microsoft tarafından resmi bir onay gelmeden bir şey söylemek zor.
Ercan Uğurlu
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