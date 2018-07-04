Microsoft Andromeda İçin Yeni Görseller Geldi!

Gelecek yıl katlanabilir akıllı telefonların yılı olabilir. Microsoft Andromeda, bu görünümüyle oyuncuları adeta kışkırtacak!

Microsoft Andromeda için yeni görseller geldi!

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