Microsoft, Batarya Koruma Modu'nu Getiriyor
Microsoft'un yeni patenti, mobil cihazların en büyük sorunlarından birini çözmeyi vaat ediyor!
3 Ocak tarihinde USPTO, "Batarya Koruma Modu" başlıklı ve Microsoft'a ait olan bir patenti paylaştı. Patent, Microsoft'un mobil cihazlara yönelik sunmayı planladığı bir batarya koruma seçeneğini detaylandırıyor.
Microsoft'un sunmayı planladığı özellik, mobil cihazlardaki bataryaların şarj olabilecekleri maksimum kapasiteyi geçici olarak azaltarak bataryaların uzun zaman zarfında verdikleri performansı arttırmayı vaat ediyor. Bu, özellikle sürekli olarak şarjda takılı kalan veya sürekli olarak prize takılı olarak kullanılan mobil cihazlar için oldukça kullanışlı olabilir.
Batarya koruma moduna dahil olan en önemli özellik, cihazın bu koruma moduna otomatik olarak geçebilecek olması. Bu seçenekle Microsoft, mobil cihazlarında kullandığı bataryaların ömrünü uzatmayı ve daha iyi bir kullanım deneyimi sunmayı planlıyor ve bu faktörler bilindiği üzere cihazın sürekli şarjda kalmasından olumsuz olarak etkileniyor.
Şirket, bu özelliği patent dosyasında şu cümlelerle açıklıyor:
"Batarya koruma modu için teknikler şu şekildedir: Elektronik bir cihaz, standart şarj modunda kendisine gelen elektrik akımını batarya tamamen şarj olacak şekilde yönlendirebilmektedir. Ancak, eğer bir tetikleyici şart gerçekleşirse, elektronik cihaz bir batarya koruma moduna geçerek bataryanın standart modda sunulandan daha az bir kapasiteye şarj olmasını sağlayacaktır. Söz konusu tetikleyici şart, cihazın bataryasının dış kaynaktan beslendiği sürenin belirlenen bir uzunluğu aşması olabilir. Ek veya alternatif olarak, tetikleyici şart, bataryanın kendisine ait olabilir. Örneğin bataryanın doluluk oranı göstergesinin batarya durumunun belirli bir seviyeyi aşmasını göstermesi gibi."
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Microsoft, Surface cihazları için buna benzer olarak Battery Limit adı altında bir özellik sunmuş ve Surface cihazlarının şarj kapasitesinin %50 ile sınırlandırılabilmesini kullanıcılarına bir seçenek olarak sunmuştu. Söz konusu patent, aynı özelliği betimliyor olabilir veya Microsoft, yakın gelecekte bu özelliğin daha da gelişmiş bir versiyonunu sunmayı planlıyor olabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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