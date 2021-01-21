Microsoft, "Bedava Windows 10" Yolunu Halen Kapatmadı

Her ne kadar Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının Windows 10'a ücretsiz terfi seçeneği uzun bir süre önce kaldırılmış olsa da, geriye kalan bir boşluktan dolayı kullanıcılar hala Windows 10 terfisini bedavaya getirebilme imkanına sahip. Başka bir deyişle bu açık, halen kapatılmış değil.
WinCentral'ın haberine göre bu boşluk çok uzun zamandır ortalıktaydı, bu yüzden Microsoft'un bunun farkında olmaması pek mümkün görünmüyor. Ancak görünen o ki şirket, geçerli bir Windows 7 veya Windows 8.1 yüklemesine sahip herkesin ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapmasına halen izin veriyor. Bu da akıllara Microsoft'un bu yolu bilerek açık bıraktığı ve böylece Windows 10'a geçişi teşvik etmek istediğini getiriyor.
Bedava Windows 10 Nasıl Yüklenir?
Ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltme yapmak için, bilgisayarınızda etkinleştirilmiş bir Windows 7 veya Windows 8. 1 lisansının yüklü olması gerekli.
Microsoft'un Windows 10 Media oluşturma aracı ile Windows 10'a yükseltmek için kullanılabilecek bir bootable USB oluşturun.
Windows 10'a güncelledikten sonra, Microsoft Hesabınızı kullanarak oturum açın. Ayarlar> Güncelleme> Etkinleştirme'ye gidin. Windows 10'un etkinleştirildiğini göreceksiniz.
Olmadıysa, "Bilgisayarı Etkinleştir" seçeneğini tıklayın ve ardından orijinal Windows 7 veya Windows 8'inizi etkinleştirme anahtarını girin.
Gördüğünüz gibi, tüm bunlar resmi Microsoft araçları kullanılarak Windows 10 içinde yapılıyor, bu nedenle yasadışı bir durum söz konusu değil. Ayrıca Microsoft büyük ihtimalle bu yöntemden haberdar, ancak hiçbir şey yapmamayı seçiyor.
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