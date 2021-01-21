200.000 Kişiyi Kandıran Büyüleyici Resim

Görünüşe göre 200.000'den fazla kişi, yukarıda resmi görülen tweet'in bir gezegenin gerçek bir fotoğrafı olduğunu düşünüyor. Son birkaç gündür yaygın olarak paylaşılan bir gönderide, Twitter kullanıcısı Jessi, "NASA'nın bulduğu bu gezegene bak ... muhteşem.. " yazmıştı.
Bir çok insan bu fotoğrafın 2019'da 17 yaşındaki bir NASA stajyerinin bulduğu gezegen olduğunu düşündü. Hayır, bu fotoğraftaki görüntü TOI 1338 b değil. O, Dünya'dan 6,9 kat büyük bir gezegen ve bir yıldız çiftinin yörüngesinde dönüyor.
İkincisi ve en önemlisi, öte gezegenlerin görüntüleri, aslında fotoğraf değil. Görüntüleri gönderen kişi de dahil olmak üzere pek çok kişi, yayınlanan çizimlerinin doğrudan çekilmiş fotoğraflar olduğuna inanıyordu. Oysa bunlar, çizim.
Ancak yukarıdaki pembe gezegenin viral fotoğrafları bir bot tarafından oluşturuldu. Botun yaratıcısı, çiziminin kaynağını açıkladı ve tweet'i atan kullanıcı da bunu kabul etti. Ancak bu sırada, inanan inanmıştı bile. Among Stars botunun yaratıcısı, Tumblr'da Satürn üzerinde çalışan Cassini'nin yakaladığı görüntülerden ilham aldıklarını ve bu görüntüleri oluşturmak için algoritmayı başlattığını söyledi. İnternet kullanıcıları fotoğrafın gerçek olduğuna kendi kendilerine inanmışlardı.
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