Microsoft, Beş Oyun Stüdyosu Satın Aldı!
Microsoft, Xbox oyun sorununu çözmek için beş tane stüdyo satın aldı!
Microsoft'un kendi konsoluna özel oyunlarındaki azlık, Xbox One'ın PS4'ün gerisinde kalması ile alakalı ve bu bir sır değil. Firma bu konuda gelişme sağlamak için büyük bir alışverişe çıktı ve beş oyun yapım stüdyosunu Microsoft Studios şemsiyesi altına aldı. Undead Labs (State of Decay), Playground Games (Forza Horizon), Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice) ve Compulsion Games (We Happy Few).
Beşincisi, Darrel Gallagher liderliğindeki yepyeni bir stüdyo olan The Initiative. Darrel Gallgher, Tomb Raider reboot'unun yapımında bulunan Crystal Dynamics'in eski yöneticisi ve nisan ayında Microsoft'a katıldı.
Microsoft'un çok istenen oyunlara sahip olma konusundaki eksikliği de bir sır değil. Geçtiğimiz sonbahar, Xbox başkanı Phil Spencer, Bloomberg'e "odağımızı daha çok firma-içi içerik üremek için stüdydo satın almaya veya kurmaya çevireceğiz" demişti. Bugün açıklanan bu satın alımlar kesinlikle bu söz yönünde atılan adımlar gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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