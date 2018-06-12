Microsoft, Beş Oyun Stüdyosu Satın Aldı!

Microsoft, Xbox oyun sorununu çözmek için beş tane stüdyo satın aldı!

Microsoft, beş oyun stüdyosu satın aldı!

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