Microsoft'tan Bill Gates'e "Kadın Çalışana Mail Atma" Uyarısı!

Microsoft yöneticileri, şirketin kurucu ortağı Bill Gates'e 2008 yılında bir kadın çalışana "uygunsuz e-postalar göndermeyi bırakmasını" söylediği iddia edilmişti. Bu iddialar, Microsoft tarafından e-posta yoluyla da onayladı. The Wall Street Journal, daha önce de Gates'in 2020'de Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmasının nedeninin, bir çalışanla yaşadığı gayrı meşru ilişkinin araştırılması olduğunu iddia etmişti.
Mayıs ayında Bill ve Melinda Gates, 27 yıllık evlilikleri sona erdirdiklerini açıklamıştı.
Habere göre, 2008'de, o zamanki genel hukuk danışmanı Brad Smith (şimdi Microsoft'un başkanı) ve o zamanın insan kaynakları patronu Lisa Brummel (artık emekli), Gates ile bir önceki yıl bir kadın çalışanla yaşadığı e-posta alışverişi hakkında konuştu. Gates'in çalışana iş dışında buluşmayı teklif ettiği söyleniyor.
Bir şirket sözcüsü, e-postaların "açıkça cinsel olmadığını", ancak uygunsuz görüldüğünü söyledi. Gates'in bu tür e-postaları göndermeyi durdurmayı kabul ettiği ve çalışanın hiçbir zaman şikayette bulunmadığı bildirildi. Bill Gates konu hakkında kişisel bir açıklama yapmadı.
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