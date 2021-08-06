Bill Gates'ten, Seks Ticareti Suçlusu Jeffrey Epstein Açıklaması!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son zamanlarda sıklıkla medya manşetlerinde kendine yer buluyor. COVID-19 hakkındaki komplo teorilerinin bir numaralı kahramanı olan Gates, geçtiğimiz günlerde Melinda French ile boşanması ile de manşetleri süslemişti. Ve şimdi bir kez daha yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeyi başardı. Gates, çocuk tacizi nedeniyle hüküm giyen ve tutuklu bulunduğu hücrede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile yaptığı geçmiş görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
CNN'den Anderson Cooper'a verdiği röportajda Bill Gates, 2019'da çocuk seks kaçakçılığı yapmakla suçlanan seks suçlusu Jeffrey Epstein ile vakit geçirmekten pişman olduğunu vurguladı. Gates şunları söyledi: "Onunla vakit geçirmek, ona orada olmanın güvenilirliğini vermek büyük bir hataydı. Onunla birkaç akşam yemeği yedim, bilirsin, küresel sağlık için milyarlarca hayırseverlik elde etmekle ilgili söylediklerinin ortaya çıkabileceğini umuyordum. Gerçek bir şey değilmiş gibi göründüğünde, o ilişki sona erdi."
Gates'in açıklamaları onu özellikle kötü bir duruma düşürmese de, kendisi ile Epstein arasındaki görüşmelerin 2011 ve 2014 yılları arasında gerçekleştiği biliniyor. Epstein 2008'de bazı cinsel suçlardan suçlu bulunmuş ve ayrıca 13 ay hapis yatmıştı. 2019 yılında soruşturma hala devam ederken de, biraz gizemli koşullarda intihar ettiği açıklanmıştı.
CNN röportajında ??Gates, Epstein ile olan ilişkilerinin Melinda French Gates ile boşanmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığını da vurguladı. Gates, "Bu bir düşünme zamanı ve bu noktada ilerlemem gerekiyor. Aile içinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyor.
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