Bill Gates'ten, Seks Ticareti Suçlusu Jeffrey Epstein Açıklaması!

Bill Gates, şimdi de seks ticareti suçlusu eski milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi konusunda yaptığı açıklamalarla gündemde. Bu ilişki nedeniyle pişmen olduğunu söyleyen Gates, bakın Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında neler söylüyor...