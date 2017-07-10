Microsoft, Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir
Microsoft, yeni bir iddiaya göre Windows 10 Mobile ile çalışan bu cihazı şirket içinde deniyor!
Windows 10 Mobile'a yönelik çabalarını son senelerde yavaşlatan Microsoft, meydanı tam anlamıyla Android ve iOS'a bırakmış durumda. Ancak firmanın geri döneceğine dair iddialar, zaman zaman karşımıza çıkıyor.
Şimdi ise karşımızda Windows 10 Mobile kullanan bir cihazın geliştirilmekte olduğuna dair yeni bir ipucu var. Microsoft'u yakından izleyen tanıdık bir isim olan Brad Sams, "mobil benzeri" bir prototipin "Microsoft'un kurumsal ofisinde oradan oraya yüzdüğünü" söylüyor.
Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olduğunu veya hangi teknik özellikleri sunduğunu henüz bilmiyoruz. Hatta Sams'e göre bu cihazın bir telefon mu, yoksa bir tablet mi olduğu bilinmiyor.
İlginç olan, telefonun Microsoft'un Surface bölümü değil Alex Kipman'ın başındaki bir takım tarafından geliştirilmesi. Kipman'ın Microsoft HoloLens'ten sorumlu olduğunu biliyoruz, bu yüzden yeni cihaz AR veya VR'a yoğunlaşan bir telefon olabilir.
Cihazın henüz ilk aşamalarında olduğu ve henüz stabil olmadığı kesin ancak Microsoft, bu cihazı piyasanın üst segmentine yerleştirmeyi düşünüyor. Muhtemelen 2018'den önce resmi bir duyuru görmeyeceğiz bu yüzden sabırlı olmakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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