Microsoft Büyümeye Devam Ediyor!

2020 ikinci çeyrek gelir raporunu açıklayan Microsoft, bir kez daha güçlü bir büyüme gösterdiğini kanıtladı!

  • Levent Öztürk
Microsoft büyümeye devam ediyor

Microsoft, 2020 finansal yılının ikinci çeyreği veya 2019 takvim yılının dördüncü çeyreği için gelir raporunu açıkladı. Redmondlu firma bir kez daha güçlü bir büyüme gösterdi ve yıl bazında %14 gelir artışı yaşayarak 36,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelir Üretkenlik ve İşletme Süreçleri bölümünde 11,8 milyar dolar (%17 büyüme), Akıllı Bulut'ta 11,9 milyar dolar (%27 büyüme) ve Kişisel Bilişim'de 13,2 milyar dolar (%2 büyüme) olarak ayrılıyor.

Üretkenlik ve İşletme süreçleri büyümesi temel olarak Office 365 ve LinkedIn sayesinde gerçekleşti. Tüm Office ticari ürünleri ve hizmetleri gelir olarak %16'lık büyüme gösterdi. Bu da Office 365 Ticari gelirinde %27'lik büyüme ve bunu aşağı çeken bulut olmayan Office Ticari ürünlerinde %11'lik gerilemeden oluşuyor.

Office Tüketici ürünleri ve gelirleri de %19'luk büyüme gösterdi ve Microsoft bunun sebebini tekrar eden üyelikler, Japonya pazarı ve geçtiğimiz yılın düşük olmasına bağlıyor. Toplamda 37,2 milyon yeni Office 365 Tüketici üyesi bulunuyor.

LinkedIn geliri %24 büyürken, Dynamics ürünleri ve hizmetleri %12 büyüdü ve Dynamics 365 geliri %42'lik büyüme gösterdi. Tabii ki Microsoft bu alanlarda tam olarak ne kadar gelir elde ettiğini açıklamıyor.

Akıllı Bulut alanında ise Azure gelirinin %62'lik artışı ile yukarı taşınan sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri %30 büyüme gösterdi. Microsoft Server 2008 desteğinin sona ermiş olmasının da katkılarıyla sunucu ürünleri %10'lık yükseliş gösterirken, Kuruluş Mobilite %35'lik büyüme ve Kuruluş hizmetleri geliri %6'lık büyüme gösterdi.

Son kategori olan Kişisel Bilişim ise en büyük geliri getiren bölüm oluyor. Windows OEM geliri etkileyici bir şekilde %18 artış gösterdi ve Microsoft, bunun sebebinin geçtiğimiz yılın çip tedarik sıkıntıları olduğunu söylüyor. Bu, Pro gelirinde %26'llık büyümeyi ve Pro-olmayan gelirde %4'lük büyümeyi de içeriyor. Bunun büyük bir kısmının da Windows 7 için desteğin sonlandırılmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Windows Ticari ürünleri ve bulut hizmetleri temel olarak Microsoft 365 büyümesi sayesinde %25'lik artış gösterdiler. Surface geliri %6 arttı ve Microsoft, bu konuda başka bir açıklama yapmış değil.

Oyun geliri ise bir kez daha geriledi ve bu sefer gerileme %21 oranında. Xbox içerikleri ve hizmetleri de geçtiğimiz yılın büyüklüğüne ve Fortnite'a bağlanabilecek bir şekilde %11 geriledi. Son olarak da arama reklam geliri %6 büyüme gösterdi.

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