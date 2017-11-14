Microsoft CEO'sundan Apple'a Taş Geldi!

Microsoft CEO'sunun iPad kullanıcılarına yaptığı "gerçek bir bilgisayar satın alın" çağrısı, Gates - Jobs döneminin atışmalarını hatırlattı...

Satya Nadella'dan Apple'a taş geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Vestel, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Oldu!
Chrome'a Alternatif 5 Yeni İnternet Tarayıcısı
Nokia 8 Satın Almak İçin 8 Neden!
Oyuncak Dünyasında Sürpriz Satın Alma İddiası
Nvidia mı AMD mi: Sonraki Kartınız Hangisi Olmalı?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir