Microsoft CEO'sundan Apple'a Taş Geldi!
Microsoft CEO'sunun iPad kullanıcılarına yaptığı "gerçek bir bilgisayar satın alın" çağrısı, Gates - Jobs döneminin atışmalarını hatırlattı...
Microsoft ve Apple arasında yıllardır süregelen ezeli rekabet, yer yer tatlı – sert diyaloglara da sahne oluyor elbette. Steve Jobs ile Bill Gates arasında da zamanında yaşanan bu olaylar, şimdilerde Satya Nadella ve Phil Schiller arasında geçiyor ağırlıklı olarak. Bunun son örneğinde ise sahnede Satya Nadella vardı.
Satya Nadella, geçtiğimiz günlerde Hindistan'a bir iş seyahatinde bulundu. Bu gezisinde, toplantı salonlarından birinde iPad Pro ile çalışan birkaç gazeteci gören Nadella, onları tiye alan neşeli bir tavırla, "Gerçek bir bilgisayarın satın almalısın dostum," diyerek onlara takıldı. Microsoft CEO'sunun bu esprisiyle elbette Surface Pro'yu ima ettiği açık. Zira daha önceden de iPad Pro'nun, Surface Pro'dan ilham alınarak yapıldığı ileri sürülmüştü.
Bu kimine göre sempatik, kimine göre sert sözler, teknoloji devlerinin arasında yapılan şakaların bile farklı boyutlara taşınabileceğini hatırlamamız açısından önemli. Satya Nadella'nın bu esprisi elbette Apple tarafından hoş karşılanmamıştır. Ancak şimdilik Amerikalı teknoloji devinden herhangi bir misilleme gelmiş değil. Bakalım Phil Schiller, bu konuya sessiz kalacak mı?
Ercan Uğurlu
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