Microsoft, Chrome Kullanıcılarına Soru Soruyor
Edge'in kötü gidişatı için yeni yollar arayan Microsoft, Chrome kullanıcılarından ipucu almaya çalışıyor!
Microsoft'un web tarayıcısı Edge, Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olmasına rağmen yaygınlaşmayı pek başaramadı. Edge'i daha çok kullanıcıya ulaştırmak için zaman zaman ilginç yöntemler deneyen Microsoft, şimdi bundan vazgeçip, işin köküne inmeye başlamış gibi görünüyor. Firma, neden Chrome'u tercih ettiğinizden emin olmadığı için bunu size soruyor.
İtalyanca teknoloji sitesi HTNovo'nun keşfine göre Windows 10'daki Geri Bildirim Merkezi uygulaması (Feedback Hub), açılır bir uyarıyla şunu soruyor (çeviri): "Google Chrome web tarayıcısını arkadaşınıza veya çalışma arkadaşınıza önerme ihtimaliniz yüksek midir?"
Bu soru elbette Chrome ile internette dolaşan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Görünen o ki Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının interneti neden Chrome ile dolaştıklarını anlamaya çalışıyor.
Başta da söylediğimiz gibi Edge, şu sıralar oldukça zor vaziyette. Son verilere göre Chrome masaüstünde üçte ikilik bir pazar payına sahipken Edge'in pazar payı, yalnızca yüzde 4. Daha kötüsü ise Edge'in yavaşça bile büyümemesi, aksine küçülmesi. Statcounter'ın verilerine göre Edge, Apple'ın Safari web tarayıcısının da gerisine düştü.
Zeynel A. Öztürk
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