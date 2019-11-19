Microsoft, Cortana'yı Bu Ülkelerde "Öldürdü"

Bir süre önce Google Asistant ve Amazon Alexa'nın ciddi bir rakibi olarak görülen Cortana, birçok kullanıcı için artık Windows'un küçük bir eklentisi durumunda. Şimdi ise Cortana'nın Android ve iOS uygulamasının belirli bölgelerde kapatıldığı ortaya çıktı.
Microsoft'un yeni bir destek makalesine göre uygulama, 31 Ocak'tan itibaren belirli ülkelerde hizmet vermeyecek ve Microsoft 365 uygulamalarının bir parçası haline gelecek. Firma, The Verge'e yaptığı açıklamada bağımsız Cortana uygulamasının İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Meksika, Çin, İspanya ve Hindistan'da kapatılacağını söyledi.
Microsoft, yaptığı açıklamada Cortana'yı Microsoft 365 verimlilik uygulamalarıyla daha derinden bütünleştirdiğini, bu nedenle Android ve iOS'taki desteği sonlandırdığını söyledi.
Cortana "İntegral" Kalacak
Firma, Cortana'nın fişini şimdilik ABD'de çekmiyor ve dijital asistanın "konuşma ve bilgi işlem gücünün tüm platformlarımız ve cihazlarımıza getirilmesi konusundaki vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası" olacağını söylüyor.
CEO Satya Nadella, ocak ayında Cortana'yı Alexa ve Asistan'a doğrudan rakip olarak görmediğini söylemişti.
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