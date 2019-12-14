Microsoft'tan "E-posta Fırtınasına" Önlem

Microsoft, e-posta kullanıcılarının "Tümüne Cevapla" düğmesine basarak yol açabildiği kaos için önlem alıyor!

Microsoft'tan "Eposta Fırtınasına" Önlem

Eposta uygulamasını kullanırken ezbere "Tümüne Cevapla" düğmesine basanların zaman zaamn oluşturduğu geniş çaplı sorun, sonunda Microsoft'u harekete geçirdi.

"Eposta fırtınası", "eposta kıyameti" olarak da bilinen zincirleme tepki, geniş bir eposta listesine dağıtılan epostalara verilen cevapların tüm üyelere gitmesine yol açıyor. Bunun nedeni, epostayı okuyan kişinin "Gönderene cevapla" yerine, kulağa daha şişkin ve tatmin edici gelen "Tümüne cevapla" düğmesine basması.

Eposta fırtınası oluştuğunda mesaja cevap vermeye çalışanlar, farkında olmadan bir DDoS (dağıtılmış hizmeti engelleme) saldırısı düzenliyorlar ve büyük miktarlarda eposta göndermeye çalışarak eposta sunucularını yavaşlatabiliyor veya çökertebiliyorlar.

Microsoft'un yeni "Tümüne Cevapla Fırtınası Koruması" 2020'nin üçüncü çeyreğinde Exchange Online'a gelecek ve bu tür bir fırtınanın başladığını algılamaya çalışacak. Sorun algılanması halinde konu başlığına cevap vermesi engellenecek. Bu geçici engel, birkaç saat geçerli olabilecek. Bu sürenin herkesin içerisindeki cevap verme ve fırtına çıkarma tutkusunu dindireceği düşünülüyor.

Daha fazla bilgi için Microsoft'un 365 yol haritasına göz atabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Ünlü e-ticaret devi Türkiye'de!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Resident Evil 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu!
iPhone 12 Serisi O Kadar da Pahalı Olmayabilir
Minimal 50 Duvar Kağıdı
Oppo Find X2 ile Tanışmaya Hazırlanın
Ünlü e-ticaret firması ar-ge faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyor!

 

 