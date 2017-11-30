Microsoft Edge, Android'de Beta Olmaktan Çıktı!
Microsoft'un web tarayıcısı, Android platformunda beta etiketinden kurtuldu!
Microsoft'un Android için sunduğu Edge web tarayıcısı, sonunda beta etiketinden kurtuldu. 1.0.0.1267 sürümüne ulaşan uygulama, Android için yaklaşık iki aydır önizleme sürümü olarak sunuluyordu.
Edge for Android, Google'ın web tarayıcısı Chrome'un da kullandığı Blink rendering motorunu kullanıyor. iOS'taki Edge ise Apple'ın şart koştuğu WebKit motorunu kullanıyor. Final sürümü bekleyen iOS cihaz sahipleri, şimdilik biraz daha bekleyecekler gibi görünüyor, ancak bu bekleyişin çok uzun süreceğini sanmıyoruz.
Android'li cihazınızda Microsoft'un web tarayıcısına bir şans vermek isterseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
Google Play'den indirin: Microsoft Edge
Zeynel A. Öztürk
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