Microsoft Edge'in Dili Karıştı!
Chrome ve Firefox gibi dev tarayıcılar varken özenle Microsoft Edge'i tercih edenler, geçtiğimiz gün bu ilginç ve komik durumla karşı karşıya kaldı!
Sayısı pek fazla olmayan Microsoft Edge kullanıcıları, alçakgönüllü tarayıcılarında dün sabah güldüren bir sorunla karşılaştılar.
Microsoft'un destek forumlarına göre kullanıcılar, web tarayıcısının arayüz dilinin kendi kendine değiştiğine şahit oldu. Sorunun yeni sayfada, varsayılan haber kaynaklarında göründüğü belirtiliyor. Kullanıcılar, MSN'in magazin haberlerinin bambaşka bir dilde görünmesiyle paniğe kapılırken, bir süre sonra dili sitenin sağ üstündeki çark işaretine tıklayarak değiştirebildiklerini fark ettiler.
Microsoft, sorunu bir açıklama yapmaya değer bulmazken, şikayetler ortadan kalkmış ve sorun şu an için çözülmüş gibi görünüyor. Windows yamalarında çıkan ve kronik hale gelmeye başlayan sorunların ardından Microsoft, sanırız web tarayıcısının yalnızca belirili bir kitle tarafından kullanılmasına sevinecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın