Microsoft Edge İçin Yeni Patent
Microsoft, bir türlü rayına oturtamadığı tarayıcısı Edge için yeni bir patent daha aldı.
Gizli tarama modu çoğu büyük tarayıcıda artık entegre halde bulunuyor. Chrome'da Ctrl + Shift + N ve Firefox'da Ctrl + Shift + P kısayol tuşlarını kullanarak yeni gizli bir pencere açabilirsiniz. Edge'in de aslında "InPrivate" adlı bir gizli pencere modu bulunuyor, ancak Microsoft'un yeni patent başvurusu onu diğer tarayıcıların bir adım önüne geçirebilir.
Patentte bahsi geçen bu özellik sayesinde, gizli olmak istediğiniz her sefer gizli bir pencere açmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun yerine tarama geçmişinizde ve cookie'lerde iz bırakmasını istemediğiniz siteleri seçiyorsunuz ve normal tarama yaptığınız esnada bu siteleri ziyaret ederseniz otomatik olarak gizli moda giriyorsunuz.
Belli siteleri ziyaret ettiğinizde, "gizli modda girmek ister misiniz?" gibi diyaloglar sayesinde hazırlıksız yakalanma şansınız azalıyor. Ayrıca bir kez "gizli" olarak etiketlediğiniz bir siteye girerken bir daha herhangi bir diyalogla karşılaşmıyorsunuz.
Herkesin internette gizli olarak tarama yapma ihtiyacı var; paylaşmak istemediğimiz sırlar, halka açık bir bilgisayarda tarama yapmak ve benzer sebeplerden dolayı herhangi bir insan, her an gizli moda ihtiyaç duyabilir.
Yine de bu sadece bir patent başvurusu, şimdilik resmi bir açıklama yapılana kadar bu özelliğin genel kullanıma sunulması ne zaman olur kesin değil.
Ali Ruhi Öztürk
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