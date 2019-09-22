Microsoft, Efsane Yazılımının İsmini Değiştirebilir!
Microsoft, efsane yazılımı için yıllardır kullandığı marka ismini değiştirmeye hazırlanıyor olabilir!
- Ercan Uğurlu
Bazı Microsoft kullanıcıları, Office 365 aboneliklerinin ve ürünlerinin sessiz sedasız "Microsoft 365" olarak yeniden markalaştırıldıklarını gördüklerini bildiriyorlar. Peki, Microsoft, Office 365'i gerçekten Microsoft 365 olarak değiştiriyor mu?
Birkaç gün önce Michael Reinders (@mdreinders) isimli bir Twitter kullanıcısı, Microsoft 365 ProPlus markasını gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Bunun ardından ise adeta bir kar topu etkisi gibi, daha pek çok kullanıcı benzer fotoğafları yüklemeye başladılar. Bu da akıllara Microsoft'un Office 365 programını Microsoft 365 adıyla yeniden markaladığını getirmekte gecikmedi.
Microsoft tarafından da bu konuda hızlı bir açıklama geldi. Microsoft sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre ise, Microsoft'un böyle bir planı yok. "Office 365 ProPlus'ı bu noktada "Microsoft 365 ProPlus" ile yeniden markalandırma planımız yok," diyen sözcü, bu değişikliğin neden yapıldığına ilişkin ise bilgi vermiş değil. Fakat açıklamasındaki "bu noktada" sözü dikkat çekmeye yetiyor.
Halihazırda abonelerde böylesi bir değişiklik söz konusuyken, belki de Microsoft bir duyuruya hazırlanıyor. Bunun için bekleyip göreceğiz.
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