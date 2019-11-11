Microsoft, "Eski Gözdesini" Diriltti!

Microsoft, birkaç gün önce not alma programı OneNote 2016'ya koyu mod işlevi eklemiş, böylece bir süredir güncellenmeyen uygulamayı diriltmişti. Firma, daha önceki bir açıklamasında bu uygulamayı artık güncellemeyeceğini söylemiş, bunun yerine Windows 10 için yayınlayacağı bağımsız OneNote uygulamasına odaklanacağını söylemişti.
Ancak firma, fikrini biraz değiştirmiş gibi görünüyor. OneNote ürün müdürü Ben Hodes, bir Microsoft Ignite oturumunda yaptığı duyuru ile takımının tüm modern kodu eski 2016 kod tabanıyla birleştirdiğini söyledi. Bu, 2016'nın masaüstü programının koyu modla birlikte yeni işlevler alacağı anlamına geliyor.
The Verge'e göre uygulamaya eklenecek işlevler arasında Microsoft Teams içerisindeki @mentions (bahsetme), arama bütünleşmesi, Tasks ve To Do bütünleşmesi ve bazı erişim kolaylığı işlevleri var. Bu yeniliklerin 2020'nin ilk yarısında OneNote 2016'ya eklenmesi planlanıyor.
Bunların yanı sıra Microsoft, OneNote'un Fluid Framework planlarının bir parçası olduğunu duyurdu. Fluid Framework, birden fazla biçimde dosyayı bir defada oluşturmanıza izin veriyor. Microsoft, Fluid destekli OneNote'un ön izleme sürümünü 2020'de yayınlama sözü veriyor.
Windows 10'un OneNote uygulamasına ne olacağı ise belli değil. Microsoft Ürün Müdürü Mike Tholfsen, Twitter'da "ayrı bir Windows 10 ve masaüstü uygulaması olacak" demişti. Bununla birlikte firma, 2016 sürümüne daha çok odaklanacak gibi görünüyor.
Son olarak OneNote 2016'nın destek süresi, kullanıcılardan gelen istek sonucunda 2025'e kadar uzatıldı.
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