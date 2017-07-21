Microsoft, Fall Creators Update İsmini Doğruladı

Windows 10'a gelecek sıradaki büyük güncelleme konusunda cevabı en çok merak edilen soru, nihayet cevabını buldu!

Microsoft, Fall Creators Update İsmini Doğruladı

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