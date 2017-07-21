Microsoft, Fall Creators Update İsmini Doğruladı
Windows 10'a gelecek sıradaki büyük güncelleme konusunda cevabı en çok merak edilen soru, nihayet cevabını buldu!
Microsoft'un Build 2017 geliştirici konferansında şirket, bir sonraki Windows 10 güncellemesini açıklamış ancak kesin ismini doğrulamamıştı. Ama şimdi gelen haberlere göre kod adı Redstone 3 olan güncellemenin resmi adı Fall Creators Update olacak. Güncellemenin yayınlanma tarihi Kuzey Yarım Küre'nin Sonbaharı'na gelmesi sebebiyle bu isim tercih edilmiş.
Aynı anda Güney Yarım Küre'de İlkbahar ayları yaşanıyor olsa da, Microsoft bu ismin her yerde aynı olacağını açıkladı. Güncellemenin bazı bölgelerde Autumn Creators Update ismine sahip olacağı söylentileri de bu açıklamayla bitmiş oldu.
Şirket bu söylentilerin, İngilizce'den İngilizce'ye çeviri esnasında Fall ve Autumn (sırasıyla Sonbahar ve Güz anlamına geliyor) kelimelerinin karışmasından dolayı ortaya çıktığını söylüyor.
Sürüm numarası 1709 olan Windows 10 Fall Creators Update'in Eylül ayında tüm halka açık olarak yayınlanması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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