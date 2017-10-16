Microsoft, Fluent Design'ı Göstermeye Devam Ediyor

Fall Creators Update gelmek üzereyken Microsoft, Fluent Design'ın farklı yönlerinden bahsetti!

Microsoft, Fluent Design'ı Göstermeye Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

şeffaflaştırma yapamadıktan sonra ne yapayım tasarımı ? 10 yıl önce çıkardıkları işletim sisteminde bile ben, pencereleri istediğim renge ve şaffaflığa ayaralayabiliyordum.

aero glass niye gelmiyor????

" Flu'ent " Neden flu göründüğü isminden anlaşılıyor fakat herkesin seveceği bir şey değil...

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