Microsoft, Fluent Design'ı Göstermeye Devam Ediyor
Fall Creators Update gelmek üzereyken Microsoft, Fluent Design'ın farklı yönlerinden bahsetti!
Windows 10 Fall Creators Update'in yayınlanmasına çok az kaldı ve Microsoft yeni arayüz güncelleme projesi olan Fluent Design System'i yeni bir video ile tanıttı. Bu tasarım güncellemesi Windows 10'u ve tüm yerel uygulamalarını etkileyecek.
Mağaza özelliğini kaybetmekte olan Groove Music uygulaması bile Fall Creators Update ile yeni bir görünüm kazanıyor. Fluent Design'ın Windows 10 ve uygulamalarını şu alanlarda değiştireceği açıklanmıştı:
- Işık
- Derinlik
- Hareket
- Materyal
- Boyut
Fluent Design projesi adım adım ilerleyen bir süreç olarak planlanmış durumda. Yani Fall Creators Update ile gelen tasarım yenilikleri, gelecek olan tüm tasarım yeniliklerini içermiyor. Yine de Microsoft'un macOS gibi tasarımına büyük oranda önem vermesi, Windows 10 kullanıcılarını mutlu edecektir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
şeffaflaştırma yapamadıktan sonra ne yapayım tasarımı ? 10 yıl önce çıkardıkları işletim sisteminde bile ben, pencereleri istediğim renge ve şaffaflığa ayaralayabiliyordum.
aero glass niye gelmiyor????
" Flu'ent " Neden flu göründüğü isminden anlaşılıyor fakat herkesin seveceği bir şey değil...