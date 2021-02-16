Microsoft, Google ve Qualcomm'dan "NVIDIA'dan Endişeliyiz" Açıklaması

Microsoft, Google ve Qualcomm, NVIDIA'nın muhtemel Arm satın alması konusunda yaşadıkları endişeyi açıkça ortaya koyuyor.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Google ve Qualcomm, NVIDIA'dan Endişeli

CNBC ve Bloomberg'in raporlarına göre Microsoft, Google ve Qualcomm, NVIDIA'nın Arm'ı satın almasıyla ilgili endişe duyuyor. Bu 3 teknoloji devinin, NVIDIA'nın Arm'ın çip yapma teknolojisini lisanslama şeklini değiştirebileceği ve daha pek çok konu hakkında kafalarında soru işaretleri var. NVIDIA ise durumun farkında.

Konuyla ilgili hızlı bir açıklamada bulunan NVIDIA CEO'su Jensen Huang, NVIDIA'nın Arm'ın açık lisanslama modelini muhafaza edeceğini açıklarken, ayrıca "Arm'ın herhangi bir müşteriye olan tedariğini kısmak veya reddetmek gibi bir niyetimiz yok," diyerek kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

Ancak elbette Huang ne söylese de nafile, zira dengelerin değişeceği kesin. NVIDIA'nın Arm'ı satın almasıyla beraber kuşkusuz anlaşmalar gözden geçirilecek ve yönetimsel ve buna ilişkin işletimsel olarak birtakım farklılıklar olacak. Microsoft, Google ve Qualcomm da bunu istemiyor. Fakat sonuçta NVIDIA, tam 40 milyar dolar ödeyerek Arm'ı satın almış durumda.

NVIDIA'nın Arm'ı bünyesin katması, yarı iletken sektörünü önemli ölçüde etkileyecek ve bu konuda rahatsızlığını dile getiren diğer teknoloji devlerinin hamleleri ise merak konusu.

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