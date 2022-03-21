Microsoft'tan, Halen Internet Explorer Kullananlara "Son Uyarı"

Microsoft, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında, Internet Explorer'ın masaüstü uygulamasına verdiği desteği tamamen kullanımdan kaldıracağı tarihi duyurmuştu: Haziran 2022. Bu süreye yalnızca birkaç ay kala şirket, halen tarayıcıyı kullananlara yönelik bir hatırlatma yayınladı.
Yeni hatırlatma şu şekilde: "Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacaktır. Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."
Her ne kadar bu açıklamanın büyük bir kısmı önceki duyurudan bu yana biliniyor olsa da, Microsoft daha yakın zamanda bazı yeni ayrıntılar da ekledi. Örneğin, temel alınan MSHTML (Trident) motoru çalışmaya devam edeceğinden IE modu yine erişilebilir olarak kalıyor; en azından bir süre daha... Zira Microsoft, aşağıda da görebileceğiniz gibi, çeşitli Windows sürümleri için IE modu destek bitiş zaman aralığını da açıkladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın