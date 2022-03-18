Kendi ülkelerini kurmak için ada satın aldılar

Dünya'daki "mikro ülkelere" bir yenisi daha eklendi. Let's Buy an Island girişimi, satın aldığı küçük adada Islandia Prensliği'nin kurduğunu duyurdu. Bu mikro ülkenin kendi marşı, bayrağı ve hatta hükümeti bile var...

18 Mart 2022 21:19