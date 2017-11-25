Microsoft HoloLens'e Patent İhlali İddiası!
Dev şirketlerin patent ihlalleri nedeniyle büyük cezalar ödemek zorunda kaldığı bugünlerde, aynı dert şimdi Microsoft'un başında...
Microsoft'un HoloLens'i yasal bir engele takıldı. Gelişmeye devam eden karma-gerçeklik cihazı, HoloTouch tarafından bir patent ihlali davasının konusu olmuş durumda. Connecticut merkezli firma, HoloLens'in iki patentini ihlal ettiğini söylüyor. Patentler on seneden öncesine dayanıyor ve holografik imajlama teknolojisiyle ilgili. HoloTouch şimdi bir jüri yargılaması ve üç kat tazminat davası peşinde (ama henüz bir miktar belirlenmiş değil). Microsoft'un patentli teknolojiyi yıllardır bildiği iddia ediliyor.
Firma başvurusunda, Microsoft'a ilk olarak 2006'da partnerlik için yaklaştığını ve bir cevap alamadığını söylüyor. Teknoloji devi, iddiasına göre, bunun ardından 2013'te kendi patent kaydını yaptırmış. HoloTouch sonrasında yine Microsoft'a 2015'te ve 2016'da patent lisans anlaşması için ulaşmaya çalışmış ama yine bir cevap alamamış.
Patent sahiplerinin para için, büyük firmalara nasıl finansal zararlar verebildiğini daha önce görmüştük. Ve görünüşe bakılırsa HoloTouch savaş yolunu seçiyor. Firma, kullanıcıların holografik imajlarla makinelerle etkileşim kurmasını sağlayan teknolojisini kullanan başkalarının da olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, patentler sadece ABD ile sınırlı kalmayıp Avustralya, Kanada, Japonya ve İngiltere'ye kadar uzanıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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