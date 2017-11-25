Microsoft HoloLens'e Patent İhlali İddiası!

Dev şirketlerin patent ihlalleri nedeniyle büyük cezalar ödemek zorunda kaldığı bugünlerde, aynı dert şimdi Microsoft'un başında...

HoloLens'e patent ihlali iddiası!

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