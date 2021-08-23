Microsoft, Internet Explorer'ı Sonunda Tamamen "Öldürdü"

Ağustos 2020'de Microsoft tarafından açıklanan Internet Explorer emeklilik planı birkaç aşama içeriyordu. Artık kullanılmayan tarayıcı adım adım sahneden çekilecekti. Geçtiğimiz hafta Microsoft, Internet Explorer'ın geri çekilme planının tüm evrelerinin tamamlandığını açıkladı. Tüm Microsoft 365 uygulamaları, artık Internet Explorer desteği vermiyor.
Güncellenen yol haritasında, "Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için artık Internet Explorer üzerinden destek sağlanamıyor" deniyor.
Bir zamanlar pazar payı %95 olan Internet Explorer zamanla eskimiş, pazar payını kaybetmiş ve yerini yeni tarayıcılara, özellikle Google'ın Chrome'una bırakmıştı. Ancak çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu için emekli olması uzun sürdü ve epey sancılı bir süreç olarak tarihe geçti.
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