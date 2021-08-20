Bethesda, Orijinal Quake'i Geri Getirdi!

Bethesda'nın, oyun derecelendirme panoları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yeni bir sürümün ipuçları ortaya çıkması ile beraber, orijinal Quake'i bir şekilde geri getirmeyi planladığı biliniyordu. Ve beklenen gerçek oldu. Artık Microsoft'un bir parçası olsa da, Bethesda yenilenmiş sürümü PC ve Xbox'ın yanı sıra PlayStation ve Nintendo platformlarına sundu.
Hem Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) hem de Gematsu'nun tespit ettiği üzere, Kore Oyun Derecelendirme Yönetim Komitesi, id Software tarafından geliştirilen 1996 çıkışlı hit nişancılık oyununun bu sürümü için yeni derecelendirmelere sahip olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.
Ayrıca, QuakeCon 2021 programının önceki bir sürümü, henüz duyurulmamış bir Quake "yeniden canlandırılmış sürümü" hakkında bilgi içeriyordu ve Machine Games'in bu sürüm için ek içerik sağladığını söylemekteydi. Orijinal Quake'in Steam versiyonu dünden beri indirilebilir durumda...
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