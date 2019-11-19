Microsoft, İsrailli Firma Hakkında İnceleme Başlattı!

Microsoft, eski ABD Baş Savcısı Eric Holder'ı, İsrailli firma AnyVision tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisinin Batı Şeria'daki Filistinlileri tanılamak için kullanılıp kullanılmadığını bulmak üzere işe aldı. Bu karar, teknolojinin bu yönde kullanıldığına dair Haaretz ve NBC News tarafından ortaya atılan iddiaların ardından alınmış durumda. Microsoft, teknolojinin bu tür bir kullanımının etik prensiplere aykırı olacağını söylüyor.
Microsoft'un girişim fonu M12, Haziran ayında AnyVision tarafından duyurulan Seri A yatırım turu sırasında, şirkete 74 milyon dolar yatırım yapmıştı. Holder'ın işe alınma kararı, NBC ve Haaretz tarafından AnyVision teknolojisinin Batı Şeria'da ve İsrail sınır geçişlerinde kullanıldığı iddiasının ardından alındı. AnyVision, yazılımın Batı Şeria'da kullanılmadığını ancak sınır geçişlerinde kullanıldığını söyleyerek iddiaları cevapladı.
Konu hakkında konuşan Microsoft, "insanların kanun gözetimi senaryolarında demokratik özgürlüklerinin korunmasını destekleyeceği ve bu özgürlükleri riske atabileceği düşünülen senaryolarda yüz tanıma teknolojisini kullanmayacağını" söyledi.
Bu araştırma, Eric Holder'ın bir teknoloji firması için ilk çalışması olmayacak. Obama yönetimi sırasında hükümet görevinden ayrılmasından beri Holder, 2017 yılında Uber için cinsel taciz iddialarını araştırmıştı. Uber'deki incelemesinin sonrasında Holder, firmanın o sırada CEO'su olan Travis Kalanick'in sorumluluklarını incelemesini ve yeniden tanımlamasını, çeşitlilik ve performans incelemelerine daha fazla vurgu yapmasını ve etik sorunları çözmesi için bağımsız bir başkan ve denetleme komitesi kurmasını önermişti.
Holder, Uber'deki incelemesini tamamlamak ve geri bildirim yapmak için yaklaşık dört ay çalışmıştı. Microsoft'taki çalışmaları hakkında ne zaman bilgi edinileceği henüz belli değil ancak altı ay, geçerli bir tahmin olabilir.
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