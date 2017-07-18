Microsoft, Kapalı Mekan Navigasyonunu Çözüyor
GPS kapalı alanlarda pek iyi çalışmıyor ve bunu bilen Microsoft, kapalı mekanlarda yolunuzu bulmanız için yeni bir uygulama geliştirdi!
Microsoft'un yeni Path Guide uygulaması, kapalı alanlarda navigasyon sorununu çözmeyi umuyor.
Telefonlarımızdaki GPS özelliği dışarıda kaybolma sorununu ortadan kaldırdı ancak bir binaya girdiğimizde birçok zaman yolumuzu kaybedebiliyoruz. Bunun nedeni GPS'in uydu sinyallerine dayanması ve sinyallerin duvarların arkasında gücünü kaybetmesi.
İç mekan navigasyonu sağlayan Bluetooth beacon'ları gibi çözümler var ancak bunlar hem pahalı, hem de kapsamlı bir kuruluma ihtiyaç duyuyorlar. Dahası bunları her binaya kurmak pek gerçekçi bir yaklaşım değil gibi görünüyor. Microsoft ise sorunu çözmek için farklı bir yaklaşım izliyor. Sistem, kullanıcıların birbirine yardım etmesine dayanıyor.
Uygulama, yürüdüğünüz mesafeyi ve yönleri sensörler yardımıyla algılıyor ve ardından başkaları için rotalar oluşturuyor. Bu rotayı arkadaşlarınıza yollayabiliyor veya herkesin arayabileceği biçimde bırakabiliyorsunuz.
Çoğu crowdsourcing platformunda olduğu gibi burada da içeriği kullanıcının oluşturması gerekiyor. Ancak Wikipedia örneğinde olduğu gibi bu yöntemin işe yarayabildiğini biliyoruz.
Şu an geliştirme aşamasında olan uygulama, şimdilik sadece Android için sunuluyor ve arka planda çalışmamak gibi bazı küçük sorunları var.
Zeynel A. Öztürk
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