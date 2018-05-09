Microsoft, Kinect'i Geri Getiriyor!
Microsoft, bir süre önce üretimini durdurduğu Kinect'e farklı bir alanda yeni bir şans tanıyor!
Kinect ölmedi, sadece şekil değiştirdi. Dün düzenlenen yıllık Build geliştirici konferansında Microsoft, Project Kinect for Azure'yi açıkladı ve sensör dizisinin tanıdığımız tüm özelliklere sahip olacağını, üstelik çok daha küçük ve az güç tüketen bir şekilde sunulacağını söyledi. Yani, artık Azure AI ile bilikte uçuş derinliği sensörlerini, IR sensörleri ve daha fazlasını kullanmanın vakti geldi. Microsoft'un söylediğine göre, "HoloLens ile sürdürülen Kinect'in mirasını devralan Project Kinect for Azure, ambient intelligence ile çalışan geliştiriciler için yeni senaryoları mümkün kılıyor."
Resimden de anlayabileceğiniz gibi yeni Kinect, bir öncekine göre çok daha küçük. Derinlik sensörü çözünürlüğü, Xbox One için kullanılan 640x480'den 1024x1024'e sıçramış. Ayrıca yeni Kinect'in tam güneş ışığında da daha iyi çalışacağı söyleniyor. Bu sayede sensör, daha da fazla yerde kullanılabilir.
Son olarak bu, bugüne kadar Kinect'in girdiği dördüncü farklı şekil. Microsoft, Kinect'i her yeniden tasarladığında uygulaması değişti. Bundan önce bu teknoloji, HoloLens'e entegre edilmişti. Şimdi 2018'de IoT Edge ve makine öğrenmeye takılan AI ve akıllı sensörler için kullanılıyor. Sanatçıların ve oyun yapımcılarının Kinect ile neler yapabileceğini gördük, şimdi ise anlaşılan AI için kullanıldığında ne olduğunu göreceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın