Microsoft Office'te 14 Yıllık Calibri Saltanatı Sona Eriyor

Microsoft, Office 365 uygulamalarında çok büyük bir değişikliğe gitmeye karar verdi ve 14 yıllık Office efsanesi olan Calibri yazı tipini değiştiriyor. Yerine ne geleceğine ise siz karar vereceksiniz.