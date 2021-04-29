Microsoft Office'te 14 Yıllık Calibri Saltanatı Sona Eriyor

Microsoft, Office 365 uygulamalarında, özellikle de Word'de kullanılan varsayılan yazıtipini değiştirmeye karar verdi. Ancak bu değişikliğe kullanıcılar karar verecek. Önlerine gelen 5 seçenekten birini tercih etme imkanına sahip olacaklar.
Bir Microsoft 365 blog gönderisinde belirtildiğine göre, beş seçenek şunlar: Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford ve Grandview. Bu resmi bir oylama olmasa da, yazılım devi kullanıcıları sosyal medyaya yöneltiyor ve Twitter'da seslerini duyurmaya teşvik ediyor.
Calibri Yazı Tipinin Saltanatı Bitiyor
Bildiğiniz gibi, şu anda Microsoft'un seçtiği mevcut varsayılan yazı tipi Calibri ve hükümdarlığı 2007'den beri sürüyor. Daha öncesinde Times New Roman kullanılıyordu.
Hangi yazı tipinin sonunda yeni varsayılan olarak Calibri'nin yerine geçeceği henüz belli olmasa da şu anda Office kullanıyorsanız bu beş seçeneği kontrol edip en çok beğendiğinizi seçebilirsiniz.
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