Microsoft Patenti, USB-C Müjdesini Veriyor!
Microsoft'un aldığı yeni patent, Surface Pro için uzun bekleyişin mutlu sonunu müjdeliyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Windows United tarafından keşfedilen ve HotHardware tarafından paylaşılan bir patentin detayları, Microsoft'un Surface tablet serisinin hayranları tarafından uzun zamandır beklenilen bir özelliğe nihayet kavuşacağını gösteriyor. Eğer patentte belirtilen detaylar doğru ise, Surface Pro 7, USB Tip-C bağlantısını destekleyebilir. Bu gelişme ile Surface serisinin yeni bir seviyeye taşınacağı bariz.
Microsoft'un Surface Pro hibrit dizüstü bilgisayarları, sahip oldukları bazı sorunlara rağmen yıllar boyunca en iyi Microsoft tablet bilgisayarları olarak görüldü. Şirketin Surface serisi tabletler arasında sunduğu bütçe dostu seçenek olan Surface Go dahi eleştirmenlerden yüksek puanlar almasını bildi. Bu sebeple USB-C modern bağlantı standardının bu seriye eklenmesi, onu bir üst seviyeye taşıyabilir. Mini DisplayPort gayet iyi, ancak USB-A bağlantısı güncel USB 3.0 standartlarına kıyasla oldukça yavaş bağlantı hızları sunuyor.
Çevre birimi şarj etme ve kullanma söz konusu olduğunda ise Microsoft Surface Pro cihazları, Surface Connect adı verilen özel bir bağlayıcıya sahip.
Bu bağlantı türü açıkçası bizim favorimiz değil çünkü çevre birimleri için daha yüksek erişim hızları gerektiren bağlantılarda ve tüm şarj işlemlerinde sadece Surface aygıtlarıyla çalışan özel aksesuarlar gerektiriyor. USB Type-C'ye geçiş, bu sebeple bağlantının evrensel yapısı açısından çarpıcı bir gelişme olacak.
USB Type-C sadece kablonun ters tarafıyla da takılmasına izin veren simetrik yapısı nedeniyle değil, aynı zamanda sağladığı bağlantının çok yönlülüğü nedeniyle de öne çıkan bir bağlantı arayüzü. Basit aktarım hızı rakamlarına ek olarak, bu bağlantı noktası USB hub'ları için bir ana bağlayıcı görevi de yapabilir. Böylece kullanıcılar çok sayıda aygıtı aynı anda bilgisayarlarına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir. USB-C bununla da kalmayarak dosya aktarımı ile eş zamanlı olarak şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor. Ve bunların hepsi Microsoft dışındaki üreticilerin USB-C hub'ları aracılığıyla da mümkün olacak.
Heyecan verici gelişmenin yanı sıra bu patent aynı zamanda Surface tablet modellerinde klavye ve aynı zamanda kılıf görevi gören Type Cover'ın tablet moduna açıldığında sabit olarak kalmasına yardımcı olabilecek yeni bir manyetik sistemi tanımlıyor. Şu anda, Type Cover manyetik olarak kapalı kalabiliyor ancak yeni model yüksek ihtimalle kendisini tabletin arkasına da tutabilecek.
Bu özellikler, bir sonraki Surface Pro için kullanışlılık açısından önemli yükseltmeler olacak. Ancak Microsoft'un gerçekten USB-C'ye temelli bir geçiş yapıp yapmayacağı halen tam olarak belirli değil. Şirket, USB Type-C'yi Surface Go'ya dahil ederek bu konuda önemli bir adım atabilir ancak Surface Connect ve USB 3.0 bağlantı noktalarında bağlı kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik, şirketin bu konuda geçmiş yıllarda gösterdiği ısrar sebebiyle halen endişe yaratan bir nokta.
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