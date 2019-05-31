Microsoft, PC Oyuncularının Kalbini Böyle Kazanacak
Microsoft, ihmal ettiğini itiraf ettiği PC oyuncuları için sevindirici, ilginç adımlar atıyor!
Microsoft'un oyun bölümünün başkan yardımcısı Phil Spencer, geçmişte PC oyuncularını yüzüstü bıraktıklarını itiraf etti ve bunu telafi etmek için nasıl çalıştıklarını anlattı.
Oyuncuları Windows deneyiminde merkezde tutmayı ihmal ettiklerini söyleyen Spencer, bunu telafi etmek için Xbox Game Pass üyelik hizmetini PC'ye getiriyor. Microsoft'un hizmeti PC oyuncuları için baştan tasarladığı söyleniyor. Xbox Game Pass for PC, aylık sabit bir üyelik ücretiyle oynanabilen 100'ün üzerinde oyunu Windows 10'a getirecek. Microsoft, oyun sektörünün en büyük isimleri arasındaki Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive ve Sega gibi firmalarla çalıştıklarını söylüyor.
Platform, Xbox One'daki Xbox Game Pass'ta olduğu gibi Microsoft'un kendi oyunlarını da çıktığı gün sunacak. Xbox Game Pass for PC üyeleri, Microsoft Store'da kütüphanelerindeki oyunlar için yüzde 20'ye kadar indirim elde edecek, oyunlarla ilgili DLC ve eklentilerde yüzde 10'a kadar indirim kazanacaklar.
PC oyunlarına sadakatinin altını çizen Microsoft, 20'den fazla Xbox Game Studio oyununu Steam'e getireceğini de söylüyor. Microsoft'un oyunları Microsoft Store üzerinden satın almaya zorlamaması, gerçekten de olumlu bir gelişme. Spencer, Win32 oyunlarının da Windows 10 için Microsoft Store üzerinden indirilebileceğini söylüyor. Win32 oyunları, sadece Store üzerinden satılan Universal Windows Platform (UWP) oyunlarının aksine, bildiğimiz oyunlardan oluşuyor. Oyuncuların çoğu, kilitli yapılarından dolayı UWP oyunlarından hoşlanmıyor.
Spencer, Windows'ta oyunları ve oyunlarının gelişimini desteklemek için PC'nin açık yapısını destekleyecek kararlar vermenin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.
Görünen o ki Microsoft, PC oyun topluluğunun sesine artık kulak tıkamıyor. PC oyuncuları için bu biraz geç olsa da, sevindirici bir gelişme. Firmanın PC oyunlarıyla ilgili planlarının ayrıntılarını 9 Haziran Pazar günü yapılacak Xbox'un E3 2019 konferansında öğreneceğiz.
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