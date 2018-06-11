Microsoft, PlayStation Now'ı rakipsiz bırakmıyor

Microsoft, E3'te yaptığı duyuruyla Sony'nin PlayStation Now'ına rakip bir cihaz geliştirdiğini söyledi.

PlayStation Now rakipsiz kalmayacak...

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Microsoft, PlayStation Now'ı rakipsiz bırakmıyor

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