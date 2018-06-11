Microsoft, PlayStation Now'ı rakipsiz bırakmıyor
Microsoft, E3'te yaptığı duyuruyla Sony'nin PlayStation Now'ına rakip bir cihaz geliştirdiğini söyledi.
Görünene göre Microsoft, Sony PlayStation Now'ı rakipsiz bırakmayı planlamıyor. Firma, yaptığı bir duyuruda kendi oyun yayımı hizmetini geliştirmekte olduğunu ve "herhangi bir cihazda konsol kalitesinde oyun" sözü verdiğini belirtti.
Başka bir deyişle dizüstü bilgisayarınızdan telefonunuza hemen her cihazda Xbox seviyesinde görüntü ve oyun kalitesini bekleyebilirsiniz.
Firma, bu amaca ulaşmak için gelişmiş AI deneyimini kullanacak. Henüz bu hizmetin adı veya yayım tarihi belirtilmiş olmasa da, geliştiriliyor olması da önemli bir ayrıntı olarak görülebilir...
Levent Öztürk
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