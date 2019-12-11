Microsoft, Popüler Uygulamasının "Ölüm" Tarihini Açıkladı!

Microsoft, yaklaşık dört sene önce popüler görev oluşturma uygulaması Wunderlist'i satın aldığını doğrulamıştı. Bunun iki sene sonrasında Wunderlist'in alternatifi Microsoft To Do ortaya çıktı (ismi daha sonra To-Do oldu) ve Wunderlist'in emekliye ayrılacağı anlaşıldı.
To-Do yayınlandığından beri Wunderlist'in ne zaman kapanacağına dair bir duyuru ve ipucu yoktu ancak bugün itibariyle bu değişti. Microsoft To Do takımı, Wunderlist'in web sitesindeki yeni blog gönderisinde hizmetin 6 Mayıs 2020 sonrasında desteklenmeyeceğini duyurdu. Yani bu tarihten sonra yapılacak listesi öğeleri, cihazlar arasında eşitlenmeyecek. Microsoft, Wunderlist'e yeni kullanıcı kaydı kabul etmeyi zaten durdurmuş durumda.
Microsoft To Do, geçen iki sene içinde birçok işlevle zenginleşti ve Wunderlist'e oldukça yaklaştı. Uygulama, bugün itibariyle alt görevler, alt klasörler, paylaşımlı listeler, ek dosyalar gibi işlevleri destekliyor. Hatta Microsoft To Do'nun sunduğu arka plan resmi sayısı, Wunderlist'tekileri geçmiş durumda.
Wunderlist'ten To Do'ya geçmek oldukça kolay. To Do uygulaması, Wunderlist öğelerini To Do'ya aktarmanıza izin veriyor. Microsoft To Do web sürümüne ve uygulamalarına, resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.
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