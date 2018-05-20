Microsoft, "SameSite Kurabiyeleri" Test Ediyor

Microsoft, Windows 10 için SameSite çerez desteğini test ediyor. Peki bu, bizim için ne anlama geliyor?

Microsoft, SameSite Kurabiyeleri Test Ediyor

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