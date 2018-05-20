Microsoft, "SameSite Kurabiyeleri" Test Ediyor
Microsoft, Windows 10 için SameSite çerez desteğini test ediyor. Peki bu, bizim için ne anlama geliyor?
Windows 10 yapı 17672, içerik bakımından zengin 17666 sürümünün gölgesinde kalmış olsa da bazı kullanışlı yenilikleri beraberinde getiriyor. Özellikle güvenlik ve gizlilik konusunda yapılan önemli bir yenilik hak ettiği dikkati çekmedi: Microsoft Edge ve Internet Explorer için SameSite çerez desteği.
Microsoft, kullanıcıları siteler arası çerez talebi hilesine (cross-site request forgery ,CSFR) karşı korumayı hedeflediklerini belirtti ve SameSite özelliğinin çerezleri sadece ait oldukları sitelere sunabileceklerini söyledi. Bu sayede çerezler ile izinizi süren kötü niyetli siteler gizliliğinizi ihlal edemeyecek.
Microsoft, geri uyumluluk konusunda endişe duyan geliştiricilere, aynı site çerezlerini desteklemeyen tarayıcıların, öz niteliği göz ardı edip çerezleri beklendiği gibi işleyeceğini, bunun da özelliği desteklemeyen tarayıcıları olumsuz etkilemeyeceği anlamına geldiğini açıkladı.
Sonbaharda gelecek büyük Windows 10 güncellemesi ile SameSite çerezlerin resmi olarak gelmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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