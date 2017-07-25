Microsoft Sessizliğini Bozdu!

Microsoft, uzun zamandır sessizliğini koruduğu özel projesi hakkında bu kez açık konuştu...

Microsoft sessizliğini bozdu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft Sessizliğini Bozdu!
Pokemon Go Yine Sınıfta Kaldı!
Porsche Dizaynlı AOC Monitörler Satışta!
Google'ın Yeni Ölüm Fermanı YouTube İçin Geldi!
Moto Z2 Force, Kameraya Yakalandı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir