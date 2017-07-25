Microsoft Sessizliğini Bozdu!
Microsoft, uzun zamandır sessizliğini koruduğu özel projesi hakkında bu kez açık konuştu...
Zamanımızın ve özellikle oyun dünyasının en simgesel markalarından biri olan Halo'nun TV için geliştirilecek bir şovu hakkında tahminler uzun zamandır devam ediyordu. Ancak son zamanlarda bu proje hakkında çok fazla bilgi su yüzüne çıkmadı. Şimdi ise Microsoft, yaptığı açıklamada, gerçekten bir TV şovu üzerinde çalışıldığını duyurmuş durumda.
Microsoft sözcüsünün kurduğu cümleler şu şekildeydi: "Halo televizyon serisinin süreci devam ediyor. Hayranların bekledikleri ve hak ettikleri en iyi Halo serisini üretmemize büyük önem veriyoruz. Bir yaratıcı ortak ekip ile beraber doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak istiyoruz."
Bu yaratıcı ortaklar Showtime ve en başından beri adı seri ile beraber anılan Steven Spielberg. Projenin boyutu veya ne zaman sunulacağına dair daha fazla detay bulunmuyor ancak artık en azından ortadan kaldırılmadığına eminiz.
Halo TV projesinin bir şekilde halen devam etmekte olduğunu belirten aralıklı doğrulamaların dışında Microsoft veya şovu hayata geçirmekle görevli olan alt firması 343 Industries'den şov hakkında pek bir bilgi gelmiyor. Halo'nun hikayesi ve ortamı, bir televizyon programı için oldukça iyi bir aday ancak her zaman olduğu gibi bu durum, programın nasıl hazırlandığına bağlı.
2013 yılında ekip, Halo televizyon serisinin Breaking Bad, Band of Brothers ve Game of Thrones gibilerden ilham alacağını söylemişti ve eğer Microsoft, bu programların yarattığı etkinin yarısını bile yaratırsa oldukça etkileyici bir program ortaya çıkarmış olacağı kesin.
Tabii ki TV endüstrisi 2013 yılından beri oldukça değişmiş durumda ve Netflix kendi orijinal programlarını sunarken, Apple bile endüstriye girdi. Belki de artık Microsoft'un Halo TV serisini hızlandırmasının zamanı geçmiştir bile...
Levent Öztürk
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