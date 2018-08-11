Microsoft Surface Go biraz "zor" tamir edilir

Microsoft'un ikisi bir arada tablet cihazı Surface Go, parçalara ayrıldı. Görünüşe göre bu tablet bozulduğunda biraz zor tamir edilecek.

Microsoft Surface Go biraz "zor" tamir edilir

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