Microsoft Surface Go biraz "zor" tamir edilir
Microsoft'un ikisi bir arada tablet cihazı Surface Go, parçalara ayrıldı. Görünüşe göre bu tablet bozulduğunda biraz zor tamir edilecek.
Microsoft'un Surface Go 2'si 1 arada tableti kısa bir süre önce Amerika ve Kanada'da satışa çıktı. 399 Dolar fiyatla etiketlenen tablet, muhtemelen yine ülkemizde satılmayacak. Ama olsun, zira Surface Go bozulduğunda pek kolay kolay tamir edilebilecek bir cihaz değil.
Elektronik cihazları parçalarına ayırmayı bir iş edinen iFixit, bu defa Surface Go'yu laboratuvarına almış. Surface Go'yu parçalarına ayıran ekip, bunda oldukça zorlanmış gibi görünüyor. Zira Surface Go'nun tamir edilebilirlik puanını 10 üzerinden 1 ile derecelendiren iFixit, cihazın parçalarında kullanılan yoğun yapışkan maddeden ciddi derecede rahatsız olmuş.
Öte yandan parçaların değiştirilmesini bilhassa zor bulan iFixit, parça değişikliği için için ekranın yerinden sökülmesi gerektiğini söylüyor. Bu da zarar görmesi kolay, ancak pahalı bir parça anlamına geliyor.
Evet, Surface Go tamir edilmesi zor bir model. Peki, içeriğinde donanım öğeleri olarak ne bulunduruyordu? Hemen kısaca bir hatırlayalım:
Microsoft Surface Go özellikleri
Microsoft Surface Go, 10 inç boyutunda ve 1800x1200 piksel çözünürlüklü bir ekranın sahibi. Çift çekirdekli ve 1.6 GHz frekanslı Intel Pentium Gold 4415Y işlemciden güç alan cihaz, Intel HD Graphics 615 grafik kartı ile destekleniyor. 4 GB RAM ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olan Microsoft Surface Go, ayrıca yine 64 GB ve 128 GB'Lık depolama seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Microsoft Surface Go'da ayrıca Full HD video kaydı yapabilen 8 MP ana kamera, ön tarafta da 5 MP ölçüsünde selfie kamerası bulunuyor.
Microsoft Surface Go, şu an Amerika ve Kanada'da 399 Dolar fiyat etiketiyle satışta.
Ercan Uğurlu
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