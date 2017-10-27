Microsoft Surface Phone Gerçek Olabilir
İddiaya göre Microsoft, Surface Phone üzerine çalışıyor ve telefon, önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir!
Microsoft Surface Phone, diğer ismiyle Andromeda, son bir kaç yıldır söylentilerini duymamıza rağmen hiç bir resmi kaynaktan doğrulanmamıştı. Ancak şimdi Windows Central'ın raporuna göre Microsoft katlanabilir bir tablet ve bu cihaz 2018'de sevk edilmeye başlanabilir.
Anlaşıldığı kadarıyla bu cihaz Windows 10 Core OS sürümü ile çalışacak ve CShell özelliğine de sahip olacak. Duruma ayak uydurabilen arayüz teknolojisi, katlanabilir tablet konseptini destekleyecek, ayrıca iddiaya göre cihaz katlandığında cebe sığacak boyuta inecek.
Cihaz ayrıca dijital mürekkep teknolojisini de ileri taşıyacak gibi görünüyor. OneNote adlı not defteri uygulaması ile birlikte çalışarak notebook görevi de görebilecek olan cihaz, ayrıca en modern Snapdragon işlemciye de sahip olacak.
Bu yılın erken aylarında Microsoft, çift ekranlı bir cihaz için patent başvuruları yapmıştı, bu da Surface Phone söylentilerini arttırmıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft bu cihazın bir akılı telefon yerine geçmeyeceğini, ama portatif bir cep notebook'u olacağını söylüyor. Yine de cihazın mesajlaşma ve arama yapma özelliklerine sahip olması mümkün.
Microsoft, yakın zamanda yaptığı resmi açıklamada yeni donanım geliştirmenin ön planlarında olmadığını açıklamıştı. Bu yüzden tüm bu söylentilere biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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