Microsoft, Surface Phone ile 'Courier'ı Diriltebil

Andromeda takma adlı Surface Phone ile birlikte 'Courier' fikri de tekrar hayata dönebilir!

Microsoft, Surface Phone ile 'Courier'ı Diriltebil

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