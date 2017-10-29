Microsoft, Surface Phone ile 'Courier'ı Diriltebil
Andromeda takma adlı Surface Phone ile birlikte 'Courier' fikri de tekrar hayata dönebilir!
Microsoft, yeni söylentilere göre Andromeda takma adlı, Surface Phone olduğu da söylenen, katlanabilir bir dijital tablet/notebook üzerine çalışıyor. Cihazın dijital mürekkep de destekleyeceği iddia ediliyor, bu da Courier için mükemmel bir fırsat olabilir.
Courier, Microsoft'un dijital ajanda uygulaması projesiydi, ancak Bill Gates'in projeye gösterdiği "alerjik tepki" ardından Courier süresiz olarak arşive kaldırılmıştı. Ancak eğer Andromeda söylentileri doğruysa, Courier'ın da tekrar hayata dönmesi ihtimali çok yüksek.
Dijital not defteri olması planlanan Andromeda, Courier, OneNote ve Edge tarayıcı ile Amazon Kindle'a benzer ama daha gelişmiş bir tecrübe sunabilir. Özellikle eğitim ve iş ortamlarında çok kullanışlı olabilecek cihaz, Courier ile bir araya geldiğinde günlük hayatta da kullanabileceğiniz ideal dijital not defteriniz olabilir.
Şimdilik Andromeda ya da Surface Phone söylentileri, söylenti olmaktan ibaret. Ancak Courier uygulamasının böyle bir cihazla geri dönmesi gerçekten çok iyi olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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