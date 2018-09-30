Microsoft Surface Pro 6 Tasarımıyla Sızdı
Microsoft'un yeni 2'i 1 arada PC'si Surface Pro 6, tasarımıyla kendini gösterdi.
Microsoft'un 2'si 1 arada PC platformu Surface, bu sene 6'ıncı üyesine kavuşacak. Resmi tanıtımdan önce elbette sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önceden de tasarımının yenileneceği söylenen yeni Surface Pro, ismiyle de net olarak belli oldu.
Geçtğimiz 2017 yılında 5'inci Surface modelini tanıtan Microsoft, Surface Pro 5 ismini kullanmamış, bu modeli yalnızca Surface Pro olarak lanse etmişti. Ancak bu sene yeniden sıralamaya geri dönüyor gibi görünüyor. Zira yeni modelin tam adı Surface Pro 6.
Yeni Surface Pro 6'nın daha önceki modellere göre daha yuvarlatılmış hatları bulunuyor. Oldukça profesyonel bir görünüme sahip olan yeni cihaz, ayrıca üzerinde USB-C değil, USB-A portu bulunduruyor.
Windows 10 Home ile çalıştığı görünen Surface Pro 6, işlemci olarak ise Intel'in 8'inci nesil işlemcisini bulunduruyor. Videoda göründüğü kadarıyla Core i5 işlemciden güç alacak olan Surface Pro 6, ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi donanım birimlerin de sahibi. Surface Pro 6'da kullanılacak olan Surface Pen hakkında ise herhangi bir bilgi yok.
Ercan Uğurlu
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