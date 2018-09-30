Microsoft Surface Pro 6 Tasarımıyla Sızdı

Microsoft'un yeni 2'i 1 arada PC'si Surface Pro 6, tasarımıyla kendini gösterdi.

Microsoft Surface Pro 6 tasarımıyla sızdı

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