Microsoft'tan, Tarayıcısı Edge İçin Önemli Bir Adım Daha

Microsoft, işletmeleri tarayıcısı Edge'e çekme çabasının bir parçası olarak,Beta ve Stable (Kararlı) kanalları için yeni bir "işletme yol haritası" ve yayım planını tanıttı.
Yol haritasının, yöneticilere Microsoft 365 ürün hattının yanı sıra Chromium tabanlı tarayıcısı ve yayım planları hakkında fikir vermesi amaçlanıyor. Yol haritasında yapılan bir "Microsoft Edge" filtrelemesi firmanın henüz işletmelere özel bir özelliğinin yayında olmadığını gösteriyor. Ancak kullanıcı sözleşmesi düzenlemeleri ve Internet Explorer Modu için (tüm Edge 85) bir ön izleme gibi işletme-dostu özelliklerin Temmuz ayında yayımlanacağı görülebiliyor.
Yayım planı konusunda ise Microsoft, Beta ve Stable kanallarının sürüm 89'a kadar yayım tarihlerini açıkladı ve 89 sürümünün Stable kanalında Mart 2021'de sunulmasını bekliyor.
Edge'in dört farklı kanalı bulunuyor: Genel kullanım için amaçlanan Stable, doğrulama bekleyen Beta, haftalık olarak güncellenen ve planlama amacı taşıyan Dev ve günlük olarak güncellenen Canary kanalları. Ancak Beta ve Stable kanalları Microsoft tarafından bir Chromium yayımına denk olarak görülüyor ve bunların güncellemeleri en büyük güncellemeler oluyor. Ayrıca Microsoft bu yayım tarihlerinin yaklaşık olarak verildiğini ve duruma göre değişiklik gösterebileceğini de belirtiyor.
Microsoft, tarayıcı pazarında kendine sağlam bir yer edinmek için kuruluşları kendi yanına çekmeye oldukça istekli. Son aylarda Edge'in son iki sürümünün toplamda Mozilla'nın Firefox'unun önüne geçmesi ile de belirli bir başarı yakalanmış gibi gözüküyor. Ancak Google'ın Chrome tarayıcısı ile geri kalanların arasında bulunan büyük fark, en azından çoğu tüketici için Edge'i sadece Chrome'u indirmek için açmak zorunda kaldıkları bir tarayıcı haline getiriyor. Ancak Edge'in Internet Explorer modu, kuruluşlar için çekici bir özellik olabilir gibi görünüyor.
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