Galaxy Note 20'nin Resmi Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı. İndirin!

Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtımına neredeyse bir hafta kaldı. Eğer sabırsızlanıyorsanız, telefonunuzu onun duvar kağıtlarıyla şimdiden donatabilirsiniz.

Galaxy Note 20'nin Resmi Duvar Kağıtları

Samsung'un yeni Galaxy Note 20 serisi, 5 Ağustos'taki etkinlikte tanıtılacak ancak şimdiden telefonların tadına bakmak istiyorsanız, telefonunuzu Note 20'nin duvar kağıtlarıyla kişiselleştirebilirsiniz.

@ishanagarwal24 tarafından paylaşılan Galaxy Note 20 serisinin duvar kağıtları, SamMobile sitesinin sunduğu ZIP dosyasından indirilebiliyor. Arşiv dosyasındaki duvar kağıtlarının sadece birinin 2467 x 1109 piksel çözünürlüğünde olduğunu, diğer dördünün 1445 x 655 ile daha düşük bir çözünürlükte olduğunu belirtelim. ZIP dosyasının yaklaşık boyutu, 11MB.

Galaxy Tab S7+ ile aynı dili paylaştığı gözlenen duvar kağıtları, makro olarak çekilmiş renkli organik şekillerden oluşuyor. Duvar kağıtlarının bir örneğini, dosyayı indirmeden önce aşağıda görebilirsiniz.

İndirin: Galaxy Note 20 duvar kağıtları

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