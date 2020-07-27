Galaxy Note 20'nin Resmi Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı. İndirin!

Samsung'un yeni Galaxy Note 20 serisi, 5 Ağustos'taki etkinlikte tanıtılacak ancak şimdiden telefonların tadına bakmak istiyorsanız, telefonunuzu Note 20'nin duvar kağıtlarıyla kişiselleştirebilirsiniz.
@ishanagarwal24 tarafından paylaşılan Galaxy Note 20 serisinin duvar kağıtları, SamMobile sitesinin sunduğu ZIP dosyasından indirilebiliyor. Arşiv dosyasındaki duvar kağıtlarının sadece birinin 2467 x 1109 piksel çözünürlüğünde olduğunu, diğer dördünün 1445 x 655 ile daha düşük bir çözünürlükte olduğunu belirtelim. ZIP dosyasının yaklaşık boyutu, 11MB.
Galaxy Tab S7+ ile aynı dili paylaştığı gözlenen duvar kağıtları, makro olarak çekilmiş renkli organik şekillerden oluşuyor. Duvar kağıtlarının bir örneğini, dosyayı indirmeden önce aşağıda görebilirsiniz.
İndirin: Galaxy Note 20 duvar kağıtları
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