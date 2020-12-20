Microsoft'un Uçuş Oyunu Flight Simulator Oynadı, Gerçekten "Uçuyor"

Microsoft, popüler oyunu Flight Simulator'ın inanılmaz sayılardan oluşan karnesini açıkladı. Buna göre Flight Simulator oynayanların sonucu müthiş boyutlara ulaşmış durumda. Ama hepsi bu kadar da değil!

  • Ercan Uğurlu
2 Milyon Kişi Microsoft Flight Simulator Oynadı

Microsoft, yakın zamanda tanıttığı popüler oyunu Flight Simulator'ın rakamlarıyla ilgili bir güncelleme yayınladı. Bir önceki güncelleme, şirketin 1 milyondan Flight Simulator'ın oyuncusu olduğuyla ilgiliyken, aradan geçen 3 ay içinde bu rakam ikiye katlanmış durumda. Yeni yapılan açıklama göre Flight Simulator 2 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış durumda.

Hepsi bu kadar da değil. Paylaşılan rakamların devamında oldukça şaşırtıcı bilgiler de var. Microsoft'un açıklama göre oyunu oynayan 2 milyon oyuncu; 3.5 milyar milden fazla yol almış, 50 milyondan fazla uçuş gerçekleştirmiş durumda. Bu mesafeler, Dünya'dan Güneş'e yapılan 19 gidiş – dönüş yolculuğu anlamına geliyor. Microsoft, ayrıca oyunun Twitch'te tam 9.7 milyon saat izlendiğini de açıklamış.

Flight Simulator için önümüzdeki hafta büyük bir güncelleme bekleniyor. Bu güncelleme ile beraber oyuna VR desteği de gelecek.

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Microsoft'un Uçuş Oyunu Flight Simulator Oynadı, Gerçekten "Uçuyor"

 

 