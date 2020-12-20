Microsoft'un Uçuş Oyunu Flight Simulator Oynadı, Gerçekten "Uçuyor"

Microsoft, popüler oyunu Flight Simulator'ın inanılmaz sayılardan oluşan karnesini açıkladı. Buna göre Flight Simulator oynayanların sonucu müthiş boyutlara ulaşmış durumda. Ama hepsi bu kadar da değil!