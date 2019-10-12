Microsoft, Windows 10 Mobile'daki Açığı Kapatmıyor
Microsoft, Windows 10 Mobile'da ortaya çıkan bir güvenlik açığını güncelleme ile düzeltmek yerine, geçici çözüm öneriyor!
- Ercan Uğurlu
Microsoft, Windows 10 Mobile kullanan kullanıcıların bir güvenlik açığı ile karşı karşıya olduğunu resmi sitesi üzerinden duyurdu. CVE-2019-1314 olarak kodlanan yeni güvenlik açığı, Windows 10 Mobile kullanıcılarını Cortana kullanımına karşı uyaran Microsoft'un, herhangi bir güvenlik güncellemesi yayınlamaması ise dikkat çekti.
Microsoft'un bahsettiği güvenlik açığı, Windows 10 Mobile kullanıcılarının kilit ekranında Cortana'ya izin vermesi durumunda ortaya çıkıyor. Eğer kilit ekranında Cortana'yı etkinleştirdiyseniz risk altındasınız. Bu güvenlik açığı ile olası bir saldırgan telefonda yer alan fotoğraf kitaplığına erişebiliyor.
Microsoft, bunu tüm detaylarıyla resmi internet sitesinden anlatırken, herhangi bir güncelleme yayınlamak yerine kullanıcılara geçici çözümler sunuyor. Bu adımlarda ise, ekran kilidinde Cortana'yı "kapalı" konuma getirilmesi gerektiğini söyleyen Microsoft, açığın şiddetini ise, "önemli" olarak kategorilemiş.
Bu ikilem her ne kadar garip dursa da, iyi haber, kötü niyetli bir kullanıcının bu açıktan yararlanmak için cihaza fiziksel erişiminin gerekmesi. Bu biraz da olsa iç rahatlatıcı doğrusu.
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