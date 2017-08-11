Microsoft, Windows 10'da Büyük Değişiklikler Yapacak
Microsoft, Windows 10'un üçüncü parti antivirüslerle ilişkisi ile ilgili büyük değişlikler yapmaya hazırlanıyor!
Kaspersky ve Microsoft arasında bir süredir devam eden tartışma, Microsoft'un Windows 10'da bazı değişiklikler yapmayı kabul etmesiyle sonuçlandı.
Güvenlik yazılımı firması Kaspersky'nin şikayetleri, geçen sonbaharda başlamış ve firma Haziran'da Microsoft'a kendi antivirüsüne ağırlık verdiği gerekçesiyle dava açmıştı. İddiaya göre Microsoft, işletim sistemini güncellerken "uyumsuz" üçüncü parti antivirüsleri devre dışı bırakıyordu. Microsoft, sorunlara engel olmak üzere böyle bir şeyi "geçici" olarak yaptığını kabul etmişti.
Şimdi ise Microsoft, üçüncü parti antivirüslerle çalışma şeklinde bazı değişiklikler yapacağını söylüyor. Firma, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada, büyük güncellemeler öncesinde antivirüs üreticileriyle daha sıkı biçimde çalışacağını ve uyumluluk sorunlarını çözeceğini belirtiyor.
Bunun yanında antivirüs firmaları, Windows 10'un son yapılarını daha uzun süreyle inceleyebilecekler. Kaspersky, bu sürenin kısa olmasından da yakınmıştı. Microsoft, antivirüs üreticilerinin süresi dolmak üzere olan veya dolan ürünlerle ilgili "tost" uyarıları göstermesine de izin verecek. Uyarı, süre dolduğunda kullanıcı bir tercih yapana kadar ekranda kalacak.
Kaspersky, Microsoft'u Windows Defender'ı öne çıkarırken farklı hileler yapmakla da suçlamıştı. Microsoft'un adımları sonrasında bu karmaşık konunun nasıl bir şekil alacağı, bu hamlelerin Kaspersky tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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