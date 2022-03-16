Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgininde Reklam Göstermeyi Test Ediyor

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11 üzerinde güncellemeler yapmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre şirket şimdi de Windows 11'de reklam göstermek istiyor ve bunun için bir dizi testi gündeme almış durumda.
Twitter'da ortaya çıkan bir sızıntıya göre Microsoft, Dosya Gezgini üzerinde reklamlar yayınlayacak. Microsoft'un Dosya Gezgini üzerinde görüntüleyeceği reklamlarda kendi reklamlarını mı yoksa farklı şirketlerin ürünlerinin reklamlarını mı görüntüleyeceği şimdilik belli olmasa da bu, kullanıcılar tarafından hoş karşılanır mı emin değiliz. Zira artık reklam görmediğimiz neredeyse tek platform Windows işletim sistemi kalmıştı. Özellikle ücretli ve lisanslı bir üründe reklam görmek pek çok kullanıcı tarafından hoş karşılanmayabilir.
Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2— Florian (@flobo09) March 12, 2022
Ancak öte yandan Microsoft, farklı bir abonelik sistemi üzerinde de çalışıyor olabilir. Reklamlı ve reklamsız şeklinde 2 farklı Windows 11 ürün satışı üzerinde bir iş modeli geliştirmek ve böylece reklamlı abonelikler için Windows 11 işletim sistemini daha uygun fiyatlı satışa çıkartmak söz konusu olabilir. Microsoft, Windows 11 önizleme yapılarında şimdilik bu özelliği test ediyor ve kullanıcılardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda yol alacak gibi görünüyor.
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