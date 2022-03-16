Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgininde Reklam Göstermeyi Test Ediyor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine reklam eklemeye hazırlanıyor olabilir. Yakında Dosya Gezgininde reklam görmeye başlarsanız sakın şaşırmayın.

  • Ercan Uğurlu
Reklamlı Windows 11'e hazır olun

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