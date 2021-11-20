Microsoft'tan, Windows'un Whiteboard Uygulaması İçin U-Dönüşü Geldi!

Microsoft kısa bir süre önce, bir süredir tanıtmakta olduğu hibrit iş yeri yaşam tarzına uygun bir özellik setine sahip yenilenmiş bir Whiteboard uygulamasını çıkarmıştı. Yeni güncelleme, Whiteboard'u temel olarak ortak çalışmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir web uygulamasına dönüştürdü.
Ancak, bu güncelleme, Whiteboard kullanıcıları tarafından iyi karşılanmadı. Kullanıcılar yeni sürümde kaybolan birçok seçenekten şikayet etmeye başlamıştı. Reddit mesajlarında Microsoft'un yeni Whiteboard uygulaması yükleme zamanının uzunluğu, pencere animasyonlarının olmaması, cetvelin bulunmaması, silginin düzgün çalışmaması ve buna benzer bazı fonksiyon kayıpları nedeniyle şikayetlerini dile getiren kullanıcıların sesi, Microsoft'un kulağına ulaşmış gibi görünüyor. Microsoft Whiteboard ürün yöneticisi Vhallatharasu, Microsoft'un geri adım atacağını Twitter'da duyurdu. Vhallatharasu, "Whiteboard bu hafta itibarıyla eski UWP sürümüne geri dönecek. Geri dönerken, kullanıcıların şikayet ettiği birkaç bug da düzeltilmiş olacak" diye yazdı.
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