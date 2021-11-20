Microsoft'tan, Windows'un Whiteboard Uygulaması İçin U-Dönüşü Geldi!

Microsoft, kullanıcılardan gelen şiddetli itirazlardan sonra Windows'un yeni Whiteboard uygulamasını kapatıp eski UWP versiyonuna dönmeye karar verdi!

Microsoft, Whiteboard hatasından dönüyor!

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