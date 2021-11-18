Instagram, Bir Süre Önce Yayınladığı Özel Uygulamasının Fişini Çekiyor!

Instagram'ın bir süre önce yayına sunduğu mesajlaşma uygulaması Threads, kapatılıyor. Kullanıcılara bu yılın sonuna kadar süre verildi!

Instagram, Threads'in fişini çekiyor!

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