Instagram, Bir Süre Önce Yayınladığı Özel Uygulamasının Fişini Çekiyor!

Instagram, bağımsız Threads mesajlaşma uygulamasını yıl sonunda kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu konuda zaten bir süredir bazı dedikodular vardı, Instagram şimdi bu kapatma kararını resmi bir açıklama ile doğruladı.
Bir Instagram sözcüsü yaptığı açıklamada, "Artık çabalarımızı Instagram'da yakın arkadaşlarınızla nasıl bağlantı kurduğunuzu geliştirmeye ve Threads uygulamasını kullanımdan kaldırmaya odaklıyoruz. Threads'de sahip olduğumuz benzersiz özellikler ve insanların Instagram'da yakın arkadaşlarıyla daha iyi bağlantı kurabilecekleri yolları ana Instagram uygulamasına entegre edeceğiz" dedi.
Instagram uygulamanın kapatılacağını 23 Kasım'dan itibaren kullanıcılara mesajlarla bildirmeye başlayacak. Kullanıcıları sohbet için Instagram'ın ana uygulamasını kullanmaya yönlendirecek. Verilen süre bittikten sonra ise Threads uygulaması App Store ve Google Play'den kaldırılacak.
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